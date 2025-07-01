В Муроме передано в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в незаконном производстве и хранении контрафактной табачной продукции в особо крупном размере.

В Муроме передано в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей, которых обвиняют в незаконном производстве и хранении контрафактной табачной продукции в особо крупном размере. “Цех по производству нелегальной табачной продукции был ликвидирован оперативниками ОЭБиПК МО МВД России «Муромский» совместно с сотрудниками регионального Управления ФСБ России“, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской