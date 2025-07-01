В учениях приняли участие 21 человек и 3 единицы пожарной техники.

Во Владимирской области на промежуточной перекачивающей станции (ППС) «Второво» компания «Транснефть-Верхняя Волга» провела тренировочные пожарно-тактические учения.По сценарию учений, в одном из вертикальных резервуаров объемом 10 тыс. куб. м произошёл «взрыв», повлекший разрушение ёмкости и возгорание вытекшего нефтепродукта. При этом системы автоматического пожаротушения не сработали. Автоматическая система охлаждения соседнего резервуара сработала штатно.Персонал станции оперативно произвёл необходимые переключения, после чего на место прибыли пожарные и добровольная пожарная дружина объекта. Совместно с сотрудниками станции были эвакуированы люди и организован оперативный штаб.В ходе учений были отработаны действия по локализации и тушению условного пожара, охлаждению горящего и соседнего резервуаров, а также подача огнетушащих средств с использованием пожарного пеноподъёмника.В учениях приняли участие 21 человек и 3 единицы пожарной техники.По результатам учений персонал ППС «Второво» подтвердил готовность к оперативным действиям в случае нештатных ситуаций. Поставленные цели были достигнуты, и условный пожар был ликвидирован в кратчайшие сроки.