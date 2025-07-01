Во время проверок прокуратура области обнаружила в Муроме несколько незаконных свалок. Мусор сваливают в землях общего пользования в районе домов №1 на улице 30 лет Победы, №14 на улице

Во время проверок прокуратура области обнаружила в Муроме несколько незаконных свалок. Мусор сваливают в землях общего пользования в районе домов №1 на улице 30 лет Победы, №14 на улице Ленинградской, №21 на улице Парковой, №1 на улице Ямской. Как рассказали в пресс-службе ведомства, свалки состоят в основном из сухих веток, бытового мусора, изделий из полипропилена.