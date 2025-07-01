Малыш поступил с подозрением на врожденный порок.

Редкий порок сердца выявлен у новорожденного врачами ОДКБ. Медики диагностировали у младенца аномалию Тауссиг-Бинга – редкий врожденный порок, при котором главные артерии аорта и легочная неправильно отходят от сердца. Эта патология встречается крайне редко – в 2-3% случаев всех врожденных пороков сердца, примерно 1 случай на 10 000 новорожденных.При поступлении в больницу у ребенка наблюдались характерные симптомы: посинение кожи и слизистых, одышка, учащенное сердцебиение и отеки.Аномалия Тауссиг-Бинга может быть спровоцирована инфекциями, перенесенными матерью на ранних сроках беременности, вредными привычками, неблагоприятными экологическими факторами или генетической предрасположенностью. Обычно, признаки болезни проявляются уже в первые дни жизни ребенка.Для устранения порока требуется хирургическое вмешательство, после которого необходим постоянный контроль кардиолога. Благодаря консультации с ведущими специалистами из научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, врачи ОДКБ приняли решение о срочной транспортировке новорожденного в Москву для проведения операции.