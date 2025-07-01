Территорию у ДТЮ готовят к благоустройству. Сейчас специалисты занимаются переселением редких видов растений и животных. Это нужно, чтобы работы не повредили экосистему, объяснили в

Территорию у ДТЮ готовят к благоустройству. Сейчас специалисты занимаются переселением редких видов растений и животных. Это нужно, чтобы работы не повредили экосистему, объяснили в пресс-службе администрации города. Например, в парке растет краснокнижный широколистный колокольчик. Этих цветов там много, и популяцию собираются сохранить на 100 процентов. Временным жильем колокольчиков станет парк Дружба. А в прудах парка