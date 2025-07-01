Мошенники продолжают обманывать владимирцев и красть их деньги. За прошедшую неделю полицейские зарегистрировали 51 преступление, совершенное IT-мошенниками. Люди лишились около 29

Мошенники продолжают обманывать владимирцев и красть их деньги. За прошедшую неделю полицейские зарегистрировали 51 преступление, совершенное IT-мошенниками. Люди лишились около 29 миллионов, рассказали в пресс-службе УМВД области. В Меленковском районе мошенники обманули 19-летнюю девушку. Они заставили ее поверить в то, что со счетов ее родителей пытаются похитить деньги. В итоге она перевела почти 2 миллиона