Суд вынес приговор ковровчанину, который насмерть сбил 71-летнюю медсестру Центральной городской больницы 2 января. Мужчину лишили свободы на 6 лет и возможности водить автомобили на 2 года.
<a href="https://33live.ru/novosti/01-07-2025-v-kovrove-voditel-nasmert-sbivshij-medsestru-provedet-6-let-v-kolonii.html" target="_blank">В Коврове водитель, насмерть сбивший медсестру, проведет 6 лет в колонии</a> - Суд вынес приговор ковровчанину, который насмерть сбил 71-летнюю медсестру Центральной городской больницы 2 января. Мужчину лишили свободы на 6 лет и возможности водить автомобили на 2 года.
[url=https://33live.ru/novosti/01-07-2025-v-kovrove-voditel-nasmert-sbivshij-medsestru-provedet-6-let-v-kolonii.html]В Коврове водитель, насмерть сбивший медсестру, проведет 6 лет в колонии[/url] - Суд вынес приговор ковровчанину, который насмерть сбил 71-летнюю медсестру Центральной городской больницы 2 января. Мужчину лишили свободы на 6 лет и возможности водить автомобили на 2 года.