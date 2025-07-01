Суд вынес приговор ковровчанину, который насмерть сбил 71-летнюю медсестру Центральной городской больницы 2 января. Мужчину лишили свободы на 6 лет и возможности водить автомобили на 2 года.

Суд вынес приговор ковровчанину, который насмерть сбил 71-летнюю медсестру Центральной городской больницы 2 января. Мужчину лишили свободы на 6 лет и возможности водить автомобили на 2 года. Также ему придется выплатить мужу погибшей миллионную компенсацию. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры области. «Шестой канал» ранее подробно рассказывал об этой аварии. Лишенный водительских прав ковровчанин решил