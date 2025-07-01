В рамках выездных акций донорами стали 2047 человек.
За первое полугодие текущего года мобильные бригады Владимирской областной станции переливания крови совершили более 80 выездов в различные районы региона, что позволило заготовить 1153 литра цельной крови. Об этом региональное министерство здравоохранения.
В рамках выездных акций донорами стали 2047 человек, при этом 354 из них сдали кровь впервые. Как уточнили в Минздраве, собранная кровь будет направлена на помощь пациентам с серьезными травмами и ожогами, онкологическим больным, пострадавшим в ДТП, а также новорожденным с различными патологиями.
Ранее врачи 15-летнего подростка, пострадавшего в ДТП в Гусь-Хрустальном.