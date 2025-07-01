В рамках выездных акций донорами стали 2047 человек.

За первое полугодие текущего года мобильные бригады Владимирской областной станции переливания крови совершили более 80 выездов в различные районы региона, что позволило заготовить 1153 литра цельной крови. Об этом региональное министерство здравоохранения.В рамках выездных акций донорами стали 2047 человек, при этом 354 из них сдали кровь впервые. Как уточнили в Минздраве, собранная кровь будет направлена на помощь пациентам с серьезными травмами и ожогами, онкологическим больным, пострадавшим в ДТП, а также новорожденным с различными патологиями.Ранее врачи 15-летнего подростка, пострадавшего в ДТП в Гусь-Хрустальном.