Во Владимирской области стартовала ежегодная кампания временного трудоустройства для подростков в возрасте 14–18 лет. Во всех муниципалитетах прошли торжественные линейки с символическими «путевками в трудовое лето».Инициаторами программы выступают министерство труда и занятости совместно с кадровым центром «Работа России», действие кампании согласовано с региональной программой «Содействие занятости» и нацпроектом «Кадры».В 2026 году планируют обеспечить работой свыше 4 тысяч несовершеннолетних. Оформление через службу занятости гарантирует официальные срочные трудовые договоры и защиту прав.Заработная плата будет начисляться пропорционально отработанным часам, а отдельная материальная поддержка от службы занятости может достигать 6000 рублей.Основная часть вакансий связана с социально значимыми задачами: благоустройство территорий, подготовка школ, помощь в сельском хозяйстве, курьерские услуги и работа помощниками вожатых.