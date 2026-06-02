Специалисты напоминают, что эксплуатация мощных электрических транспортных средств без прав и навыков повышает риск серьезных травм и ДТП.

Один из родителей купил электросамокат KigooKirin G Pro Max мощностью 1600 Вт, управление которым предполагает наличие водительского удостоверения.Покупатель разрешил кататься на устройстве своему 15‑летнему сыну, а вечером тот передал самокат 13‑летнему приятелю.Во время поездки подростки не справились с управлением и вместе упали.Оба ребенка получили серьезные травмы головы и были госпитализированы в ГБУЗ «Областная детская клиническая больница».Следственные органы решают вопрос об уголовном преследовании владельца самоката по части 1 статьи 151.2 УК РФ за вовлечение несовершеннолетнего в действия, представляющие опасность для жизни.