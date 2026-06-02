Губернатор Александр Авдеев обсудил с молодыми лидерами их достижения и ближайшие планы.

Губернатор Александр Авдеев провел встречу с активом «Движения первых» региона.По словам Кристины Семеновой, участие главы в ежегодных советах важно и для настоящего, и для будущего — он общается с молодыми людьми, интересуется их достижениями и планами.Участники спрашивали о его детстве, о том, кем он мечтал стать, и просили совет для подрастающего поколения.Авдеев посоветовал конкретизировать мечты, усердно работать для их исполнения и ценить команду как путь к победе.