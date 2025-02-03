Митрополит отметил, что этот запрет он позаимствовал из практики Чечни.

3 февраля во Владимирской области состоялась первая пресс-конференция митрополита Владимирского и Суздальского Никандра, назначенного руководителем епархии в конце 2024 года. Во время общения с журналистами митрополит высказался о ряде актуальных вопросов церковной жизни, включая поддержку запрета Телеграма в российских регионах.Митрополит отметил, что этот запрет он позаимствовал из практики Чечни, где соцсеть не функционирует. Он акцентировал внимание на том, что Телеграм способен вводить людей в «большой соблазн и раздор».Кроме того, Никандр призвал журналистов избегать острых формулировок в заголовках и соблюдать высокую мораль в своей деятельности, напомнив, что «словами своими ты оправдаешься и за слова свои осудишься».