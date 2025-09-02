Прокуратура направила исковое заявление в суд.

Муромская городская прокуратура добивается предоставления жилья сироте, который остался без попечения родителей.Молодой человек уже закончил учебу и не имеет возможности проживать в общежитии, однако до сих пор не получил положенную ему квартиру.Прокуратура направила исковое заявление в суд, чтобы обязать администрацию округа Муром предоставить сироте жилое помещение, отвечающее всем санитарным и техническим требованиям. Восстановление прав молодого человека находится на контроле надзорного ведомства.