Компания LG Electronics (LG) представляет серию беспроводных OLED телевизоров LG OLED evo M5, которая сочетает в себе передовую технологию LG True Wireless1 с качеством изображения LG OLED

Компания LG Electronics (LG) представляет серию беспроводных OLED телевизоров LG OLED evo M5, которая сочетает в себе передовую технологию LG True Wireless1 с качеством изображения LG OLED модели G52, что позволяет по-новому взглянуть на просмотр телевизора без использования кабелей.LG OLED evo M5 устанавливает новый стандарт в сегменте беспроводных домашних развлечений премиум-класа. Благодаря технологии LG True Wireless и блоку Zero Connect Box3 — беспроводному решению для передачи видео и аудио без визуальных потерь — больше нет необходимости в кабеле между телевизором и внешними устройствами. Обеспечивая сверхплавное воспроизведение контента с малой задержкой ввода до 4K 144 Гц4, M5 отличается производительностью, сопоставимой с проводным подключением.Для геймеров M5 предлагает беспроводную технологию нового уровня, обеспечивающую мгновенный отклик. Основываясь на наследии серии LG OLED evo, беспроводной телевизор совместим одновременно с NVIDIA G-SYNC® и AMD FreeSync™ Premium, что обеспечивает плавный игровой процесс без разрывов и подёргиваний даже в динамичных сценах до 4K 144 Гц. Телевизор сертифицирован Intertek за проверенную игровую производительность и отличается сверхбыстрым временем отклика менее 0,1 мс5, гарантируя насыщенное, чёткое изображение с минимальными задержками.M5 — оптимальный телевизор для тех, кто ищет как отличный игровой опыт, так и визуально чистое пространство. Обычный телевизор предлагает несколько портов для часто используемых устройств HDMI, таких как игровые консоли, на задней панели экрана, что заставляет зрителей подходить к телевизору, чтобы включить устройства или переключить входы. Но на M5 эти порты можно найти на Zero Connect Box, что позволяет размещать консоли рядом — на полке, в шкафу или возле дивана. В результате между телевизором и развлекательными устройствами нет кабелей.LG OLED evo M5 также отлично подойдёт любителям домашнего кинотеатра: поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos и режим Filmmaker® Mode с компенсацией внешнего освещения обеспечивает точную передачу авторского замысла. Новый процессор α11 AI Processor Gen2 усиливает глубину и детализацию изображения благодаря AI Picture Pro, а AI Sound Pro обеспечивает объёмное звучание формата 11.1.2. Модернизированная технология LG Brightness Booster Ultimate увеличивает яркость до трёх раз по сравнению с обычными OLED моделями6, а сертификаты UL Solutions и Intertek подтверждают идеальную цветопередачу («Идеальный чёрный» («Perfect Black») и «Идеальный цвет» («Perfect Color»)) и 100% цветовой объём. Модель 65M5 также получила оценку «Идеально» («Perfect») от TÜV Rheinland7, подтверждая отличную читаемость изображения даже при ярком освещении в помещении.С корпусом, отлично прилегающим к стене, и отсутствием видимых проводов, LG OLED evo M5 предлагает настоящий эффект погружения и производительность проводного подключения — в беспроводном формате.«LG 12 лет подряд лидирует на мировом рынке OLED телевизоров, и мы открываем новую эру телевидения с нашими инновациями в области беспроводного телевидения», — сказал Пак Хён-сей, президент компании LG Media Entertainment Solution. «OLED evo M5 олицетворяет нашу приверженность инновациям и стремление к совершенству в домашних развлечениях премиум-класса».Серия LG OLED evo M5 представлена в диагоналях экрана 97, 83, 77 и 65 дюймов. Чтобы узнать больше о беспроводных телевизорах LG OLED, посетите https://www.lg.com/uk/tvs-soundbars/why-true-wireless/ .