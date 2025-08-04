Сейчас уровень газификации области составляет 86,14%.

В 2025 году во Владимирской области проведут газ к 4,5 тысячам домов в 76 населенных пунктах. Об этом министр ЖКХ региона Сергей Маевский на совещании у губернатора Александра Авдеева.Сейчас уровень газификации области составляет 86,14% — это выше среднероссийского показателя. В 2024 году построили более 700 км газовых сетей, а в этом году планируют проложить еще 550 км.«По состоянию на 1 января 2025 года уровень газификации Владимирской области составил 86,14 процента, что на 11% выше среднего уровня газификации по России. Из 762 тысяч домовладений и квартир 665 тысяч обеспечены природным газом», — сообщил Сергей Маевский.Финансирование идет из бюджета области, средств «Газпрома» и специальных тарифных надбавок. С 2021 года на газификацию направили более 23,4 млрд рублей.Жители могут получить субсидии на подключение газа: 40 тысяч рублей — для всех домовладельцев; 70–100 тысяч рублей — для льготных категорий.Также действует программа поддержки для перевода квартир на индивидуальное газовое отопление — компенсация 80% затрат.Губернатор поручил активнее подключать дома в уже газифицированных селах и информировать людей о мерах поддержки.