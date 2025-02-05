Объем столичных закупок у малого бизнеса за прошлый год составил примерно 640 миллиардов рублей, что на 52% выше значения 2023 года.

Объем столичных закупок у малого бизнеса за прошлый год составил примерно 640 миллиардов рублей, что на 52% выше значения 2023 года. Об этом рассказала руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.По ее словам, чаще всего Москва приобретала у малого бизнеса медицинские товары, услуги по организации питания и строительные работы. Она уточнила, что объем закупок лекарств и специальной мебели достиг 110,4 миллиарда рублей, услуг по организации питания для детсадов, школ, социальных учреждений – 101,3 миллиарда рублей, а на проведение строительных работ – 65,6 миллиарда рублей.Самой популярной категорией закупок стали малая спецтехника для работников ЖКХ и элементы благоустройства города. Багреева также отметила, что за последние 20 лет общая сумма контрактов, которые были подписаны между Москвой и малым бизнесом, достигла 3,5 триллиона рублей. На данный момент, как она утверждает, на столицу приходится 16% всех закупок у малого бизнеса в РФ.Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул, что Москва стремится вовлечь малый бизнес в госзакупки, улучшая законы в сфере контрактных отношений. С 2022 года все закупки, размер которых не превышает 20 миллионов рублей, заказчики проводят только среди малого бизнеса."Кроме того, в 2023-м в Москве был сокращен срок оплаты по контрактам с 30 до 7 дней и установлено минимальное обеспечение, что также положительно сказалось на активности малого предпринимательства в сфере госзаказа", – добавил он.Одним из инструментов поддержки малого бизнеса в этой сфере является портал поставщиков, который помогает проводить все оперативные закупки в удобном формате. Контракты заключают с использованием электронной подписи.Между тем свыше 86 миллиардов рублей смогли сэкономить столичные заказчики в 2024 году на госзакупках с помощью высокой конкурентности и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров).