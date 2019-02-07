Впервые в Костромской области будет построен завод по производству плит OSB

Впервые в Костромской области будет построен завод по производству плит OSBКрупнейший в России деревоперерабатывающий завод планируется построить в Шарье, сообщает пресс-служба администрации Костромской области.Впервые в Костромской области будет построен завод по производству плит OSB. Эти материалы востребованы в России и за рубежом благодаря доступной стоимости и экологическим параметрам. Предполагается, что предприятие начнет работать в 2021 году, а ежегодный объем производства составит 600 тыс. куб. м.«Мы заинтересованы в том, что главное богатство региона – лес – максимально перерабатывался на территории области, — отметил губернатор Костромской области Сергей Ситников. — Сейчас из региона "кругляком" уходит порядка 1,3 миллиона кубических метров леса. Такая ситуация нас устраивать не может».Напомним, что в декабре 2018 года руководство компании SWISS KRONO Group приняло решение о дальнейшем вложении инвестиций в размере 340 млн евро, в том числе, и в завод в Шарье.В декабре 2018 года руководство компании SWISS KRONO Group приняло решение о дальнейшем вложении инвестиций в размере 340 млн евро, в том числе, и в деревоперерабатывающий завод в Шарье.