Горьковская магистраль приступила к ремонту пассажирских платформ, сообщили в РЖД. Сейчас работы проходят на платформе №3. Также в пресс-службе Горьковской железной дороги рассказали

Горьковская магистраль приступила к ремонту пассажирских платформ, сообщили в РЖД. Сейчас работы проходят на платформе №3. Также в пресс-службе Горьковской железной дороги рассказали «Шестому каналу» о дальнейших планах, в том числе об установке эскалаторов и реконструкции надземного перехода. В рамках работ, которые уже стартовали, на 3-м перроне оборудуют удобные навесы, а также антискользящее покрытие для