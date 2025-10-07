В рамках первого этапа конкурса, проходившего с 11 по 20 сентября, владимирцы выбрали лучших участковых районных отделов полиции. Сейчас стартовал второй (региональный) этап Всероссийского

В рамках первого этапа конкурса, проходившего с 11 по 20 сентября, владимирцы выбрали лучших участковых районных отделов полиции. Сейчас стартовал второй (региональный) этап Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый – 2025». В нём представлены кандидатуры участников, набравших наибольшее количество голосов граждан. Жители Владимирской области могут проголосовать онлайн за понравившегося участника до 16 октября включительно. Победитель