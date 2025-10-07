Максим Иванюк, спортсмен из Владимирской области, добился значительного успеха на международной арене. Он стал бронзовым призером первенства мира по самбо, прошедшего в Индонезии, где за

Максим Иванюк, спортсмен из Владимирской области, добился значительного успеха на международной арене. Он стал бронзовым призером первенства мира по самбо, прошедшего в Индонезии, где за медали боролись сильнейшие атлеты из 33 стран. Об этом поделились в облправительстве. Представляя сборную России, ковровский самбист из спортшколы имени Сергея Рыбина провел четыре напряженные схватки. Одержав победы в трех