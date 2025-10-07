Основная часть жалоб, поступивших от жителей Владимира, касалась полного отсутствия мобильного интернета.

Жители Владимирской области продолжают сталкиваться с проблемами в работе мобильного интернета. За последние сутки в регионе было зафиксировано 56 жалоб на качество связи. Основная часть жалоб, поступивших от жителей Владимира, касалась полного отсутствия мобильного интернета.В связи с продолжающимися сбоями региональные власти совместно с провайдерами предпринимают меры для обеспечения доступа граждан к важнейшим онлайн-сервисам.Заместитель Министра цифрового развития Владимирской области Татьяна Брыткова о работе по обеспечению доступности так называемых «белых сервисов» — социально значимых интернет-ресурсов.В этот список уже входят сервис «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса» и популярные маркетплейсы.В ближайших планах властей — пополнение списка «белых ресурсов».Также активно ведется работа по созданию интерактивной карты «Общественные точки WiFi». Эта карта позволит жителям находить бесплатные точки доступа к интернету.Карта формируется при участии органов местного самоуправления, провайдеров сотовой и интернет-связи, а также бизнес-структур.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .