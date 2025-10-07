В садовом товариществе под Владимиром мужчина убил подругу из-за телефона.

Жуткое преступление в садовом товариществе под Владимиром потрясло жителей города. Во Фрунзенском межрайонном следственном отделе регионального управления СК расследуется уголовное дело по обвинению 48-летнего местного жителя в убийстве его 28-летней знакомой. Молодая женщина приехала в гости к своему взрослому приятелю на дачу, где их встреча обернулась трагедией. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Ссора из-за телефонаследствия, события развернулись 20 сентября 2025 года. Девушка, жительница Владимира, приехала в гости к своему знакомому, который проводил лето в одном из СНТ в восточном районе города. Близкие погибшей знали об этой дружбе: женщина периодически навещала приятеля, несмотря на значительную разницу в возрасте. Родные утверждают, что никаких романтических отношений между ними не было.В тот день девушка приехала не одна, а со своей маленькой собачкой — шпицем. По показаниям мужчины, в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Предварительно, конфликт произошел из-за мобильного телефона: мужчина якобы одолжил девушке свой гаджет взамен ее сломавшегося айфона, а она, по его словам, исчезла на долгое время, оставив его без связи, пишет «Зебра-ТВ».Словесная перепалка быстро переросла в жестокую расправу. В порыве агрессии фигурант ударил девушку по голове рукой, а затем, не оставив ей шансов, стал душить.Попытка скрыть следыНа следующий день, осознав, что произошло, мужчина решил скрыть следы преступления. Тело убитой он завернул в одеяло и вывез за пределы садового товарищества.В безлюдном лесном массиве, расположенном неподалеку от СНТ, он спрятал тело под мусором и набросанными ветками, пытаясь создать видимость того, что девушка просто исчезла.Затем убийца попытался разыграть невинность. Он сам позвонил молодому человеку погибшей, чтобы сообщить, что его подруга якобы внезапно ушла с дачи и куда направилась, он не знает. Он даже попросил парня приехать и забрать собаку.Материнское чутьеОднако близкие девушки, зная о ее планах и внезапном исчезновении, сразу забили тревогу. Когда 28-летняя жительница Владимира не вышла на связь, ее мать приехала на дачу и начала настойчиво требовать от мужчины объяснений. Он продолжал упорно отпираться и врать.Тем не менее, следствие сразу взяло 48-летнего приятеля в разработку как основного подозреваемого.Как сообщили в Следственном комитете, «в ходе отработки мужчины на причастность к исчезновению потерпевшей был установлен ряд обстоятельств, указывающих на ложность его слов».Осознав, что его ложь раскрыта, мужчина сломался. Он признался в убийстве и под тяжестью доказательств показал, где спрятал тело погибшей.Сейчас во Фрунзенском межрайонном следственном отделе регионального управления СК продолжается активное расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).«На период расследования обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся назначенные судебные экспертизы изъятых вещественных доказательств, допросы свидетелей и иные следственные действия, устанавливаются мотивы убийства», — в Следственном комитете.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .