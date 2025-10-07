«Национальная лотерея» ищет победителя, выигравшего в лотерее миллион рублей. Известно, что житель Владимирской области купил счастливый билет на тираж №159 от 5 октября на маркетплейсе. Он

«Национальная лотерея» ищет победителя, выигравшего в лотерее миллион рублей. Известно, что житель Владимирской области купил счастливый билет на тираж №159 от 5 октября на маркетплейсе. Он выиграл один миллион рублей, но за деньгами пока не обратился. В пресс-службе «Национальной лотереи» сообщают, что новоиспеченному миллионеру из Владимирской области необходимо обратиться в клиентский офис в течение семи