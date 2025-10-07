Мужчина порезал кисть левой руки профлистом. Три пальца перестали сгибаться. Его направили на консультацию к врачам в Областной центр спецмедпомощи в Пиганово. Медики Центра установили

Мужчина порезал кисть левой руки профлистом. Три пальца перестали сгибаться. Его направили на консультацию к врачам в Областной центр спецмедпомощи в Пиганово. Медики Центра установили диагноз – полное повреждение сухожилий 5-4-3 пальцев левой кисти. Мужчине срочно провели операцию. В ходе хирургического лечения было установлено полное повреждение 6 сухожилий пальцев кисти. Врачу-травматологу-ортопеду Павлу Кутьменеву с помощью