После первой брачной ночи муж начал заикатся. Она долго не думая ведет его по врачам и тут они попадают к врачу сексопатологу. Врач осмотрев пациента и выслушав жалобы говорит:
- давайте проведем маленький експеремент.
Садит мужа на стул а сам плюхается на кушетку возле супруги пациента. Ложит руку на коленку женщины и мило так спрашивает
(в)- Что я делаю?
(м)- Л-л-л-лааап-п-паешшшь
Врач с большим интересом предварительно положив руку на плечё супруги
(в)- А теперь что я делаю?
(м)- Об-б-б-нимм-м-маешшшь
Врач не долго думая страстно целует женщину, а потом спрашивает
(в) - Ну а ТЕПЕРЬ?!
(м)с безразличным лицом - Ц-ц-ц-целуешь...
Врач внимательно так на него смотрит и наченает раздевать женщину догола
(в) - А ТЕПЕРЬ?!!
(м) с кислой миной - Р-р-р-рраз-з-здев-
