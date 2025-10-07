Блондинка пришла в милицию на работу устраиваться. Пожилой начальник
отделения обвел ее одним взглядом и сказал:
- Я задам вам несколько вопросов. Сколько будет дважды два?
- Эээээ... четыре.
- Хорошо. Знаете квадратный корень 100?
- Нннууу... десять!
- Отлично. Кто убил Пушкина?
Блондинка помолчала.
-Не знаю, - наконец сказала она.
-Ну что ж, подумайте, посмотрите. Приходите завтра.
Блондинка пошла домой и позвонила подружке. Та спрашивает,
- Ну как, взяли тебя на работу?
- Не только взяли, - хвастает блондинка, - но уже поручили мне расследование
убийства!
еще анекдот!