Над Нижегородским регионом дежурные средства ПВО уничтожили 30 БПЛА.

Минувшей ночью соседняя с Владимирской область вновь подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Министерства обороны России, над Нижегородским регионом дежурные средства ПВО уничтожили 30 БПЛА.Местные жители сообщили о серии громких звуков, а аэропорт Нижнего Новгорода был временно закрыт.Жители города Дзержинск (43 км от Нижнего Новгорода) второй день подряд сообщают о работе противовоздушной обороны.По свидетельствам очевидцев, над северной частью города было слышно от 8 до 10 громких взрывов, а в небе были видны яркие вспышки и слышно жужжание моторов дронов.Из-за угрозы атаки международный аэропорт Нижнего Новгорода имени Чкалова (Стригино) вводил план «Ковёр» и был закрыт для полётов с 4:15 до 5:09 утра.Официальной информации о пострадавших или разрушениях в Нижегородской области на данный момент нет.