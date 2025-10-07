За неделю с 29 сентября по 5 октября мошенники похитили у жителей Владимирской области более 31 миллиона рублей. Как сообщает региональное УМВД, правоохранители зафиксировали 75 случаев

За неделю с 29 сентября по 5 октября мошенники похитили у жителей Владимирской области более 31 миллиона рублей. Как сообщает региональное УМВД, правоохранители зафиксировали 75 случаев дистанционного обмана. Среди пострадавших – житель Владимира, который пытался купить автомобиль через мессенджер и потерял 1,6 млн рублей. В тот же день аналогичную сумму лишился житель Вязников, поверивший в