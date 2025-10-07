Личный доход мужчин составил порядка 9,5 млн.

УФСБ и УМВД пресекли незаконную банковскую деятельность 41-летнего и 28-летнего мужчин. Товарищи из Владимира и Москвы, по версии следствия, организовали масштабную схему по обналичиванию денег через более чем 10 подконтрольных фирм и ИП. Об этомОни проводили банковские операции без лицензии, помогая юрлицам, физлицам и ИП уходить от госконтроля. Деньги размещались на специальных счетах, откуда затем обналичивались.С января 2023 года по апрель 2025 года им удалось обналичить около 80 миллионов рублей, а их личный доход составил порядка 9,5 млн.Расследование продолжается, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, их имущество арестовано.