В Петушках Владимирской области готовится суд над местным жителем, который, несмотря на предыдущие нарушения, вновь был пойман за рулем мопеда Motoland ALPha RX 110 в состоянии алкогольного опьянения. Об этомИнцидент произошел в июле 2025 года, когда сотрудники ГИБДД остановили его в городе и подтвердили наличие алкоголя в крови. Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы, а его мопед арестован и может быть конфискован в доход государства.Обвиняемый полностью признал свою вину.