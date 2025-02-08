Несовершеннолетняя жительница Владимира провести летние каникулы с пользой и устроилась в одну из городских кондитерских баристой. Договорившись с ИП о графике и зарплате, девушка прошла

Несовершеннолетняя жительница Владимира провести летние каникулы с пользой и устроилась в одну из городских кондитерских баристой. Договорившись с ИП о графике и зарплате, девушка прошла стажировку и приступила к работе. Но прошло 22 дня, а официально ее так и не устроили, к тому же деньги выплачивались с задержкой и не в полном объеме. О этом