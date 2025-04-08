В Махачкале состоялся форум пчеловодов Дагестана, организованный совместно с Общественным советом Минсельхозпрода республики.

Мероприятие собрало участников для обсуждения ключевых вопросов, стоящих перед пчеловодами региона.Основные темы форума: предотвращение гибели пчёл из-за обработки полей опасными химикатами; проблемы сбыта мёда частными хозяйствами; старение кадров в отрасли; борьба с фальсификатом; угрозы импорта пчелопакетов из стран Средней Азии.В мероприятии приняли участие: руководитель Миннаца РД Энрик Муслимов; бизнес-омбудсмен Дагестана Мурад Далгатов; председатель Общественного совета Минсельхозпрода РД Вагаб Казибеков; глава Ассоциации пчеловодов РД Надир Ахмедов; представители Общественной палаты РД и Россельхознадзора; пчеловоды из Беларуси и Чечни; производители оборудования для пасек из Китая.Пчеловоды получили разъяснения по вопросам обязательной маркировки, господдержки и взаимодействия с наукой.Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных проблем, стоящих перед пчеловодами Дагестана.