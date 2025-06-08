Почти половина жителей Владимирской области сталкиваются с нарушением закона при покупке энергетиков. Согласно свежему опросу SuperJob, 41% владимирцев в возрасте от 14 до 24 лет покупали

Почти половина жителей Владимирской области сталкиваются с нарушением закона при покупке энергетиков. Согласно свежему опросу SuperJob, 41% владимирцев в возрасте от 14 до 24 лет покупали энергетические напитки без предъявления паспорта – несмотря на запрет продажи таких товаров несовершеннолетним, вступивший в силу с 1 марта 2025 года. 9% опрошенных заявили, что за последние 3 месяца