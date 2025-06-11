Во Владимирской области подписан указ, запрещающий привлекать иностранных граждан к работе в двух сферах экономики. Мигранты больше не смогут трудиться на производстве детского и

Во Владимирской области подписан указ, запрещающий привлекать иностранных граждан к работе в двух сферах экономики. Мигранты больше не смогут трудиться на производстве детского и диетического питания, а также заниматься перевозкой опасных грузов. Документ подписал губернатор Александр Авдеев. Указ вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства. Отметим, что