Это уже седьмой случай возвращения жителей Владимирской области из плена в 2025 году.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о возвращении из украинского плена двух военнослужащих из региона: 22-летнего Кирилла из Владимира и 19-летнего Андрея из Юрьев-Польского. Они были освобождены в рамках обмена пленными между Россией и Украиной, начавшегося 9 июня.Это уже седьмой случай возвращения жителей Владимирской области из плена в 2025 году.Всего за последние полгода освобождены 16 владимирских военнослужащих.