Молодой человек призвал применять насилие к отдельным национальностям.

Во Владимире силовики задержали местного жителя по подозрению в пропаганде терроризма и экстремизма, сообщает пресс-служба региональных СУ СКР и УФСБ 10 июня.По данным следствия, 22-летний сторонник нацистской идеологии в период с 2022 по 2024 год размещал в сети Интернет видео, аудио и текстовые материалы, содержащие пропаганду и оправдание терроризма, а также призывы к насилию в отношении отдельных национальностей. Указанные материалы были созданы запрещенными в России экстремистскими организациями.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание и пропаганда терроризма) и трем эпизодам ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). В ходе обыска в его жилище были обнаружены материалы с нацистской символикой и символикой запрещенных националистических организаций.В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, ведется следствие.