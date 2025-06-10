В преддверии профессионального праздника,который в этом году медики отметят 15 июня, губернатор Александр Авдеев вручил высокие награды лучшим работникам здравоохранения региона.

В преддверии профессионального праздника,который в этом году медики отметят 15 июня, губернатор Александр Авдеев вручил высокие награды лучшим работникам здравоохранения региона. Награждение прошло в областной филармонии. Врачи и медсестры, фельдшеры и санитары – разные должности, разный опыт работы, но с одной главной идеей – спасение человеческой жизни – превыше всего. Медицине Татьяна Грязнова из Коврова