Предполагаемые действия происходили в городе Александрове, где ранее проживала семья.

Следственный комитет по Владимирской области начал проверку , после того, как одна из его дочерей публично обвинила его в сексуализированном насилии. 19-летняя Анна Сухова заявила в эфире федерального канала, что в подростковом возрасте подвергалась домогательствам со стороны отца, и предположила, что другие дочери также могут быть жертвами. Проверка проводится на основании информации, прозвучавшей в телепередаче, официального заявления в правоохранительные органы пока не поступало.Предполагаемые действия происходили в городе Александрове, где ранее проживала семья. Иван Сухов, отец 30 детей, проживает в Москве и открыто заявляет о желании увеличить свою семью.