Два жителя Владимирской области – 22-летний Кирилл из Владимира и 19-летний Андрей из Юрьев-Польского района – вернулись домой после обмена военнопленными. Об этом сообщил губернатор региона

Два жителя Владимирской области – 22-летний Кирилл из Владимира и 19-летний Андрей из Юрьев-Польского района – вернулись домой после обмена военнопленными. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале. Обмен состоялся в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле между Россией и Украиной. “Огромная благодарность Президенту России Владимиру Путину, уполномоченным по правам человека Татьяне Москальковой