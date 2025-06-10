Работы будут проводиться по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Во Владимирской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» началась реконструкция дорог к туристическим местам.Особое внимание уделяется 12-километровому участку трассы Павловское – Эсино – Красный Маяк – Андреево – Тюрмеровка, соединяющему Ковровский и Судогодский районы. Этот маршрут, связывающий федеральные трассы М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо», важен как для местных жителей, так и для туристов из соседних регионов.Трасса играет ключевую роль в туристическом потоке, сокращая путь из Нижегородской и Ивановской областей к курортным зонам Рязанской области и других южных направлений. Она также обеспечивает доступ к популярным местам отдыха, включая дом отдыха в селе Языково. Местные власти отмечают, что качественная дорога повысит комфорт и безопасность путешествий.Проект реализуется в соответствии с современными стандартами. Работы включают полное обновление дорожного полотна и укрепление обочин.Фокус на рекреационных направлениях позволит создать комфортные условия для жителей и гостей региона. Ремонт проводится с учетом сезонных особенностей, чтобы минимизировать неудобства для водителей.Жители уже отмечают положительные изменения и надеются на улучшение комфорта поездок и развитие местного бизнеса.