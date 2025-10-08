Сама пенсионерка, владелица жилплощади, ничего не знала о «прописанных» иностранцах.

В Коврове Владимирской области 33-летняя местная жительница предстанет перед судом по обвинению в фиктивной постановке на учет более двух десятков иностранных граждан. Об этомУстановлено, что за два месяца, с октября 2024 года, женщина зарегистрировала 23 граждан Узбекистана и Кыргызстана в квартире своей бабушки, не имея намерения предоставлять им реальное жилье.Примечательно, что сама пенсионерка, владелица жилплощади, ничего не знала о «прописанных» иностранцах. Уголовное дело направлено в Ковровский городской суд.