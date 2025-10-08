Обвиняемый решил стать наркокурьером из-за финансовых проблем.

Прокуратура Владимирской области направила в суд уголовное дело против 31-летнего жителя Суздальского района, который обвиняется в совершении 46 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина, не имевший постоянной работы и обремененный микрозаймами, решил быстро «подзаработать» в даркнете, но был пойман с поличным.Как следствие, обвиняемый решил стать наркокурьером из-за финансовых проблем. Не имея постоянного источника дохода, но накопив большое количество микрозаймов, он пошёл на преступный сговор с неустановленными лицами, занимающимися распространением запрещённых веществ.Мужчина забрал в тайниках на территории Владимира крупную партию синтетического наркотика. Действуя по указанию своего сообщника, он немедленно отправился в Суздаль.В Суздале обвиняемый проявил невероятную активность: менее чем за три часа он успел организовать более 40 тайников-закладок с наркотиками.Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог. Мужчина был оперативно задержан сотрудниками правоохранительных органов. Все запрещённые вещества были изъяты из незаконного оборота.Жителю Суздальского района предъявлены обвинения в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ с использованием интернета, группой лиц по предварительному сговору, в значительном и крупном размерах (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).Уголовное дело уже направлено в Суздальский районный суд, где будет рассмотрено по существу. Обвиняемому грозит длительный срок лишения свободы.