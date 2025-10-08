К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Сегодня утром, 8 октября, в Петушках Владимирской области на улице Вокзальной, 123 произошел крупный пожар в частном жилом доме. Сообщение о возгорании поступило в 06:13. Об этом рассказалиНа место прибыли 4 единицы техники и 14 человек личного состава МЧС. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.Огнем уничтожены конструкции и имущество дома на площади 210 квадратных метров. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.