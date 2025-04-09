Этим летом в Вязниках пройдет фестиваль бардовской песни «Русский характер». Музыкальный праздник состоится 27 и 28 июня в Фатьяновском парке. На сцене сыграют и споют уже признанные авторы, а

Этим летом в Вязниках пройдет фестиваль бардовской песни «Русский характер». Музыкальный праздник состоится 27 и 28 июня в Фатьяновском парке. На сцене сыграют и споют уже признанные авторы, а также новые музыканты. Гостей фестиваля порадуют выступления приглашенных известных исполнителей. Среди них: Дмитрий Певцов и группа «ПЕВЦОВЪ-ОРКЕСТР», Александр Шаганов, Алексей Витаков, Владимир Поляков, группа Стаса Намина