Легковушка сбила опору надземного пешеходного перехода.

Во Владимирской области в конце января в деревне Липна Петушинского района на федеральной трассе М-7 «Волга» произошла авария, в результате которой легковушка сбила опору надземного пешеходного перехода. Сооружение закрыли, а после была назначена экспертиза для разработки плана восстановительных работ.На время ремонта организован временный наземный переход с регулируемым светофором, чтобы обеспечить движение пешеходов.В Упрдоре «Москва - Нижний Новгород» ожидают, что временный светофор заработает до 10 февраля.