Спортсмены из Владимирской области завоевывают новые победы и прославляют наш край. Так, на первенстве РОФСО «Юность России» среди юношей и девушек боксеры из 33-го региона завоевали 7

Спортсмены из Владимирской области завоевывают новые победы и прославляют наш край. Так, на первенстве РОФСО «Юность России» среди юношей и девушек боксеры из 33-го региона завоевали 7 медалей. Соревнования прошли в Одинцово. «Золото» завоевала Екатерина Щербакова из Гусь-Хрустального, ее землячка Дарья Цыпкина и Татьяна Плаксина из Собинки. Второе место – у Нелли Рыбак, Анны Тарасенко,