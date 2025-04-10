В областной столице подскочат цены на проезд в общественном транспорте. С 14 апреля поездка обойдется в 40 рублей, сообщили в мэрии. Еще одно новшество ждет пассажиров. Теперь стоимость

В областной столице подскочат цены на проезд в общественном транспорте. С 14 апреля поездка обойдется в 40 рублей, сообщили в мэрии. Еще одно новшество ждет пассажиров. Теперь стоимость автобусов и троллейбусов различаться не будет, цена проезда будет единой, как при оплате по карте, так и наличными. Как рассказали в правительстве области, администрация Владимира запросила региональное