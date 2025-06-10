Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» опросил 3000 россиян от 18 до 65 лет и выяснил, собираются ли они тратиться на сезонные ягоды и фрукты этим летом — и сколько именно готовы заложить в бюджет.

С приходом лета черешня и другие сезонные ягоды и фрукты вновь занимают почетное место в корзинах и сердцах россиян. Весенние заморозки подпортили урожай, а цены на ягоды и фрукты взлетели, тем не менее, летние витамины по-прежнему в топе народных ожиданий. По данным опроса, 9% опрошенных респондентов признались, что будут покупать их в любом случае — сколько бы ни стоили. Еще 29% собираются делать это периодически, а почти половина — 48% — планируют хотя бы «символические» покупки. При этом 9% сообщили, что рассчитывают на дары природы из своего сада, так что покупать им ничего не придется.Также участников исследования спросили, сколько они собираются тратить на ягоды и фрукты в этом году. Большинство (42%) закладывают 4 тысячи рублей в месяц — среди них больше всего тех, кто любит разнообразие и готов чередовать клубнику, черешню, персики и нектарины. Еще 32% планируют быть скромнее и заложить около 5 тысяч рублей на весь сезон — это, как правило, те, кто покупает клубнику, абрикосы и сливы. Есть и те, кто собирается вложиться по-крупному: 12% называют комфортной сумму до 7 тысяч в месяц — среди них нередко встречаются ценители персиков, нектаринов, клубники и ежевики, предпочитающие свежие фрукты и ягоды каждый день. А вот те 2%, кто готов тратить до 10 тысяч рублей в месяц, в большинстве своем любители черешни, которые ждали её всю зиму и теперь не готовы ни в чем себе отказывать.Интересно, что подорожание фруктов и ягод подстегнуло охоту за выгодой. 36% респондентов уже планируют искать лучшие цены на рынках, 20% — мониторить акции в супермаркетах, а 13% просто вырастят ягоды сами. Есть и совсем практичные — 4% собираются устроиться на подработку по сбору ягод, чтобы не только подзаработать, но и наесться вволю.