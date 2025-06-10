22 мая Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении в оборот цифрового рубля. Аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» решили узнать, насколько россияне готовы к внедрению третьей формы валюты

В рамках исследования были опрошены 3 тыс. россиян в возрасте от 18 до 70 лет. Выяснилось, что 73% респондентов положительно относятся к идее внедрить в ближайшее время цифровой рубль в широкое пользование, это почти вдвое больше показателей двухлетней давности, когда регулятор только анонсировал тест новой формы национальной валюты.Примечательно, что за два года россияне значительно повысили свой уровень осведомленности о цифровом рубле. Так, на вопрос о том, как скажется на экономике и финансовой конъюнктуре его введение, 46% опрошенных ответили, что третья форма нацвалюты будет способствовать упрощению международных транзакций, 24% респондентов подчеркнули, что главная функция цифрового рубля - в том, чтобы облегчить и ускорить финансовые операции между гражданами и государством, а 21% ответили, что цифровой рубль нужен в первую очередь для того, чтобы избежать «серых денежных потоков», ведь все транзакции с цифровым рублем контролирует государство. При этом 9% затруднились ответить на вопрос. Годом ранее лишь 14% опрошенных смогли описать область применения новой формы нацвалюты.При этом страхов, связанных с применением цифрового рубля, у россиян также стало меньше. Если годом ранее 43% опрошенных отмечали, что видят для себя разного рода угрозы, связанные с внедрением третьей формы нацвалюты, то в этом году 83% респондентов заявили о том, что цифровой рубль в наибольшей степени защищен от мошенников, чем другие формы нацвалюты.Негативно же настроенные респонденты склонны испытывать страхи, связанные с кибермошенничеством, низкой универсальностью цифрового рубля, а также тем, что не смогут разобраться в системе управления валютой.Интересно, что 67% лояльных респондентов готовы активно начать пользоваться цифровым рублем с первых дней его повсеместного внедрения, 21% при этом признались, что им понадобится от недели до месяца, чтобы разобраться в правилах пользования новой нацвалютой, 12% затруднились ответить на вопрос.Наиболее позитивно к внедрению цифрового рубля относятся жители городов-милионников в возрасте от 35 до 45 лет. Чаще всего эти респонденты имеют отношение к финансовой сфере, IT или науке. Интересно, что в сравнении с прошлым годом значительно выросла доля лояльно настроенных пенсионеров – в 2025 году готовы начать пользоваться цифровым рублем 43% опрошенных пенсионного возраста. В 2024 году таких респондентов было лишь 24%. На вопрос, откуда респонденты узнали о цифровом рубле, 67% ответили, что из СМИ и телепрограмм, 21% признались, что получили информацию от родственников или знакомых, оставшиеся 7% назвали иные источники получения информации.