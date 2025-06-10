Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура Владимирской области передала в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Женщину обвиняют в фиктивной регистрации родственницы в нежилом доме в Муроме в марте 2025 года. По данным следствия, москвичка прописала женщину с ребенком в доме без элементарных удобств – света, воды, отопления и даже запирающейся двери, чтобы помочь устроить ребенка в детский сад.Теперь ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дело рассмотрит Муромский городской суд.