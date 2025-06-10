Незадолго до происшествия 33-летний потерпевший пришел в гости к девушке, в которую раньше был влюблен.

В лесополосе под Судогдой во Владимирской области нашли изрезанное ножом тело мужчины. Оказалось, что владимирца заколол новый приятель из-за девушки. Подробности — в материалеВскрылась тайнаНезадолго до происшествия 33-летний потерпевший пришел в гости к девушке, в которую раньше был влюблен. Дома она была не одна, а со своим новым сожителем.Дама сердца решила не рассказывать своему мужчине о том, что гость в прошлом ухаживал за ней. Вместо этого компания решила вместе выпить. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Владимирской области.Застолье подходило к концу, бывший любовник начал собираться домой. После его ухода девушка проболталась возлюбленному, что у нее с ушедшим когда-то были близкие отношения. Рассвирепевший сожитель схватил нож и пошел на поиски недавнего гостя.«Обнаружив его на пути между поселком Бег и деревней Башево, после возникшей ссоры он нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, от которых тот скончался в лесополосе у дороги», — уточнили в региональном СледКоме.Тело нашли по браслету-маячкуОказалось, что убитый мужчина в прошлом был осужден за кражу, поэтому носил специальный браслет отслеживания. После того, как он не явился в участок отметиться, полицейские начали его поиски.По GPS оперативники обнаружили труп мужчины. В скором времени они вышли и на подозреваемого. Оказалось, что ранее тот уже был судим за убийство.По делу назначенны судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Задержанному грозит наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Его могут посадить на 11 лет.Напомним, что во Владимирской области на территории котельной нашли скелетированные останки мужчины. Оказалось, что за еду. Местного жителя не искали на протяжении нескольких лет.